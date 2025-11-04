Antena 3 LogoAntena3
La muerte del tío de Laura Pausini reabre heridas familiares: "Nos ha sorprendido un post de la prima, no la quieren en el funeral"

El tío de Laura Pausini ha fallecido a causa de un atropello mientras viajaba en bicicleta. Un incidente que ha conmocionado en Italia, pero sobre el que la cantante aún no se ha pronunciado. La que sí lo ha hecho es su prima.

Laura Pausini

El tío de la cantante Laura Pausini, Ettore Pausini, falleció el pasado domingo 2 de noviembre tras ser atropellado mientras regresaba de un paseo en bicicleta en Bolonia. A pesar de los esfuerzos de los servicios de emergencia, que intentaron reanimarlo durante casi una hora, no fue posible salvarle la vida debido a la gravedad de sus heridas.

El conductor del vehículo implicado se dio a la fuga, aunque más tarde se entregó a la policía. "Estuvo 30 horas fugado", asegura Carlos Quílez. Ahora, la Fiscalía ha abierto una investigación por homicidio y omisión de socorro, delitos que pueden conllevar penas de hasta siete años de prisión.

Ettore Pausini, de 78 años, era muy conocido en su comunidad por su carácter activo y solidario. Tras haber superado un cáncer, se convirtió en un referente para otros pacientes, compartiendo su experiencia y dedicándose a causas de apoyo y rehabilitación.

La cantante ha decidido guardar silencio ante el estallido de la noticia. Esta se habría referido a su tío en redes en alguna ocasión, sobre todo tras su victoria contra el cáncer, pero un comunicado de su prima reabre heridas. "Nos ha sorprendido un post de la prima: no quiere a Laura en el funeral del tío, dice que solo es una relación de parentesco en el papel", advierte Ercole Rochetti, periodista italiano.

La muerte de Ettore Pausini deja muchas incógnitas sin resolver. ¿Se pronunciará la artista próximamente sobre el asunto?

