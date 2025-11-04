Antena 3 LogoAntena3
Hablamos con él

Ramón Arcusa, indignado ante la censura al Dúo Dinámico en Estados Unidos: "La canción fue escrita hace 65 años"

La plataforma musical Spotify en Estados Unidos ha censurado dos canciones del Dúo Dinámico, una decisión que el cantante ha calificado de "locura woke".

'Quince años tiene mi amor' y 'Yo busco una muchacha como tú', del Dúo Dinámico, no están disponibles en Estados Unidos porque las plataformas no las consideran apropiadas. Sin embargo, dichos temas, escritos en los años 60, son dos de los más conocidos del grupo.

Al conocer la noticia, Ramón Arcusa, la mitad del Dúo, ha estallado en redes sociales. El cantante ha calificado la medida como "locura woke".

En Y ahora Sonsoles hemos hablado con él, que carga contra aquellos que no miran al pasado con perspectiva. "En Estados Unidos nos han llegado a censurar incluso la palabra "negros" de una canción que decía "ojitos negros", ponían asteriscos", nos cuenta Arcusa.

El cantante asegura que no hay "ninguna maldad" en la canción, que trata sobre una relación adolescente. "Fue escrita hace 65 años, nosotros no pensábamos ni en sexo ni nada, somos 'naive' total", señala.

Como él, son muchos los artistas que han visto capadas canciones escritas en otra época en nuestro país. Y tú, ¿qué opinas? ¡Dale al play para escuchar a Ramón Arcusa!

Ramón Arcusa, indignado ante la censura al Dúo Dinámico en Estados Unidos: "La canción fue escrita hace 65 años"

