Mejores momentos | 4 de noviembre

Alberto Chicote se cocina el Una de Cuatro de principio a fin: ¡ni deja jugar a Rosa!

El chef ha arrasado a la prueba, consiguiendo él solo 28 segundos para el equipo azul.

Alberto Chicote se cocina el Una de Cuatro de principio a fin: ¡ni deja jugar a Rosa!

Alberto Mendo
Publicado:

Alberto Chicote ha llegado, ha comenzado a jugar… ¡y ha arrollado! No hay mejor forma de comenzar una visita a Pasapalabra. El chef ni ha dejado jugar a Rosa en la prueba Una de Cuatro porque la ha hecho él solo de principio a fin. Además, esta vez las opciones no eran famosos, ni películas…, sino objetos más o menos de la vida cotidiana.

Tras los 22 segundos acumulados por el equipo naranja, capitaneado por Manu con Soraya Arnelas y Nicolás Coronado, le ha tocado el turno al azul, con Chicote, Rosa y Laura Galán. El chef se ha encontrado con sandalia, automóvil, aspiradora y guillotina. No ha tenido ni un fallo durante los noventa segundos.

Su pleno ha supuesto 28 segundos para la concursante gallega. Parece que, entre sus platos estrella, puede incorporar esta prueba. ¿Conseguirías emularle? ¡Dale al play!

Programas

