¿Tendrá Nueva York el primer alcalde musulmán y estrella de Tik Tok?: votación clave en la ciudad de los rascacielos

33 años, nacido en Uganda y de origen sudasiático, Mamdani se describe a sí mismo como socialista democrático y representa una nueva generación frente a los pesos pesados de la política más tradicional. Las últimas encuestas lo sitúan a la cabeza de la carrera por la alcaldía. Un estudio de septiembre mostraba que lideraba con un 46 % frente al 24 % de Andrew Cuomo en una carrera de cuatro candidatos. Los mercados de predicción asignan probabilidades de victoria muy altas para Mamdani, alrededor del 80 % en algunos casos, señal de que quienes apostaron por él consideran que tiene grandes opciones.

Su programa electoral incluye transporte público gratuito, congelación de alquileres en unidades reguladas, salario mínimo de 30 dólares la hora en 2030, y aumento de impuestos a grandes corporaciones. Este enfoque ha conectado especialmente con jóvenes, comunidades inmigrantes y barrios de Queens que sienten presión por el coste de la vivienda y el ritmo de la gentrificación. Su victoria en las primarias frente a figuras tradicionales demuestra que logró movilizar apoyo desde lo más bajo.

Con Cuomo compitiendo como independiente tras perder las primarias y el actual alcalde Eric Adams también en carrera por fuera del aparato demócrata, el campo de opositores queda dividido. Esa división favorece a Mamdani, quien mantiene la base demócrata consolidada.

Político Tik Tok

Hijo de una cineasta, Mira Nair, y un académico, Mahmood Mamdani, sus raíces son profundamente multiculturales: de origen indio por ambos lados, criado parte de su infancia en Sudáfrica antes de trasladarse a EE.UU. con su familia. En 2020 dio el salto a la política electoral: se presentó y ganó la primaria demócrata para el distrito 36 de la Asamblea Estatal de Nueva York (Queens: Astoria y Long Island City), derrotando al entonces incumbente, y desde enero de 2021 ocupa ese cargo.

Gran parte de su campaña electoral la ha realizado en redes sociales. Hablando en español para atraer al electorado hispano, mostrándose en su vida diaria con total naturalidad, incluso riéndose de sus errores. Algo que ha conectado con gran parte de los neoyorkinos. Rechaza el despliegue de la Guardia Nacional en la Gran Manzana, como quiere hacer Donald Trump. Por cierto el presidente estadounidense le califica como "lunático de izquierda radical". Se ha dicho que su “máquina de mensajes” es un modelo a emular para candidatos insurgentes, pues no solo se limita a contenido tradicional de campaña, sino que crea vídeos explicativos, llamativos y visualmente potentes.

Y si gana ¿qué?

La pregunta ya no es tanto si puede ganar, sino cómo gobernará si lo hace: ¿podrá convertir el activismo en administración eficaz? ¿Cómo equilibrará sus ideales con la complejidad de gestionar una ciudad como Nueva York, con 8 millones de habitantes, múltiples capas de gobierno y retos estructurales profundos?

Su candidatura refleja también un cambio generacional y político: un demócrata joven, progresista, multicultural, que aspira a redefinir la izquierda urbana en EEUU. Independientemente del resultado electoral, Mamdani ya ha dejado huella en la política de la Gran Manzana.

En definitiva, Zohran Mamdani representa algo más que una campaña: simboliza un posible nuevo capítulo en la política neoyorquina, con un enfoque centrado en la justicia social, la accesibilidad económica y la representación diversa de la ciudad. Su evolución en los próximos meses será una de las historias claves a seguir.

