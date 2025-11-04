Hoy, William Levy y Paula Echevarría estarán en El Hormiguero

William Levy y Paula Echevarría llegan al programa para presentar su nueva serie ‘Camino a Arcadia’, rodada en Gran Canaria. En esta apasionante historia, Levy interpreta a un hombre que intenta rehacer su vida en la tranquila ciudad canaria de Arcadia, donde vive con su hijo y su nueva pareja, interpretada por Echevarría. Pero bajo esa apariencia de calma se esconde un oscuro pasado violento en México que amenaza con volver a perseguirlo.

Ambos actores han asistido a El Hormiguero en más de una ocasión. Su buen rollo con Pablo Motos y las divertidas secciones dejarán momentazos en El Hormiguero.

Sobre ellos:

Paula Echevarría es actriz y modelo española, conocida por su trabajo en series como Velvet, Gran Reserva o Los Serrano, y por su presencia como referente de estilo en el mundo de la moda. A lo largo de su carrera ha participado también en cine y televisión, consolidándose como una de las intérpretes más populares del país. William Levy es actor y modelo cubano, reconocido internacionalmente por su trabajo en telenovelas como Cuidado con el ángel o Triunfo del amor, y por su salto a producciones de Hollywood y series internacionales. Su carisma y versatilidad lo han convertido en una de las estrellas latinas más queridas y seguidas del panorama audiovisual.