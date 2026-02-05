La broma de Manu con Pablo Rivero: “Qué detallazo que hayáis traído a mi padre”

A Manu se le han encontrado innumerables parecidos razonables durante sus 437 programas en Pasapalabra: del futbolista Toni Kroos al cantante Enrique Iglesias, pasando por un actor al que conoció en el concurso. “Soy yo de adolescente”, afirmó Pablo Rivero al coincidir por primera vez en el plató.

El actor y también escritor ha regresado a Pasapalabra y Manu tenía preparada la broma. “Qué detallazo que hayáis traído a mi padre”, le ha dicho a Roberto Leal, provocando las risas en el programa. El invitado le ha seguido el guiño: “Tienes que estar muchos años para que haga tu biopic”.

“Todo queda en familia”, ha resumido Roberto. Además, es la primera vez que Manu y Pablo coinciden en el mismo equipo. ¡Revive este momento en el vídeo!