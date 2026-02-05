Antena3
La broma de Manu con Pablo Rivero: “Qué detallazo que hayáis traído a mi padre”

El concursante se ha reencontrado con el actor y escritor, con quien guarda un parecido innegable, y esta vez en el mismo equipo en Pasapalabra.

A Manu se le han encontrado innumerables parecidos razonables durante sus 437 programas en Pasapalabra: del futbolista Toni Kroos al cantante Enrique Iglesias, pasando por un actor al que conoció en el concurso. “Soy yo de adolescente”, afirmó Pablo Rivero al coincidir por primera vez en el plató.

El sorprendente parecido de Manu con uno de los nuevos invitados de Pasapalabra

El actor y también escritor ha regresado a Pasapalabra y Manu tenía preparada la broma. “Qué detallazo que hayáis traído a mi padre”, le ha dicho a Roberto Leal, provocando las risas en el programa. El invitado le ha seguido el guiño: “Tienes que estar muchos años para que haga tu biopic”.

“Todo queda en familia”, ha resumido Roberto. Además, es la primera vez que Manu y Pablo coinciden en el mismo equipo. ¡Revive este momento en el vídeo!

