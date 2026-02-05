Baskstreet Boys protagoniza el último duelo entre Manu y Rosa en La Pista: al ritmo de ‘Everybody’

Manu y Rosa se han enfrentado por última vez en La Pista, aunque ellos en ese momento no supieran lo que iba a pasar después en El Rosco. Lo que les ha tocado para poner el broche a sus duelos musicales es un temazo del año 1997. Sin embargo, como ha sido casi lo habitual, ninguno lo ha acertado tras el primer fragmento.

Entre los invitados, Pablo Rivero sí ha reconocido la canción y se ha quedado con ganas de aportar un detalle adicional. En ese momento, se lo ha guardado, pero Roberto Leal le ha leído la mente y lo ha soltado después de sonar un poco más de música. “Tú fuiste parte del grupo”, le ha dicho a Manu. El presentador le ha sacado otro doble, uno más teniendo en cuenta que ya habían bromeado con su parecido razonable precisamente con Pablo. El propio concursante ha comentado: “Qué detallazo que hayáis traído a mi padre”.

El grupo al que Roberto se refería es Baskstreet Boys y el cantante, Nick Carter. Sin embargo, ni con este detalle Manu ha conseguido ganar. La victoria de la ha llevado Rosa cuando el presentador ha dado el título en español para traducirlo al inglés: ‘Everybody’. ¡Dale al play!