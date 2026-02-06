Antena3
Así se despide Roberto Leal de Manu y de Rosa: “Me pregunto qué hacemos ahora sin vosotros”

El presentador ha reconocido que se debate entre la alegría por el ciclo vivido y la pena porque termina su etapa en Pasapalabra.

Si hay una persona que ha vivido y convivido con Manu y con Rosa durante toda su experiencia en Pasapalabra, es sin duda Roberto Leal. Su eufórico ‘sí’ ha confirmado que la concursante coruñesa se convierte en la campeona del mayor bote en la historia del programa, llevándose 2.716.000 euros.

El abrazo del presentador es el segundo que Rosa ha recibido, después del de Manu. Durante la emotiva celebración, Roberto ha expresado un sentir con el que seguramente se han identificado muchos espectadores: “Me pregunto qué hacemos ahora sin vosotros”. Los dos concursantes le han respondido: “¿Qué hacemos nosotros sin vosotros?”.

Roberto ha confesado que estaba entre “la alegría de que este ciclo se acaba” con este momento histórico y “la mucha pena y emoción”: “Porque se van dos personas que considero de mi familia, amigos, compañeros y concursantes ejemplares”. El presentador ha asegurado: “Mucha gente joven se siente representada con vosotros”. ¡Descubre sus conmovedoras palabras en el vídeo!

Así se despide Roberto Leal de Manu y de Rosa: “Me pregunto qué hacemos ahora sin vosotros”

El conmovedor mensaje de Manu al despedirse de Pasapalabra sin el bote: “La vida es así, pero continúa”

Las emotivas palabras de Rosa a Manu tras ganar el bote de Pasapalabra: “Te lo merecías tanto o más”

La reacción de Rosa Rodríguez al hacer historia el mayor bote de Pasapalabra: “Hay que soñar”

El Rosco completo con el que Rosa Rodríguez ha ganado el bote de Pasapalabra

Rosa Rodríguez gana 2.716.000 euros en El Rosco, el mayor bote en la historia de Pasapalabra

La coruñesa se ha convertido en la nueva ganadora de Pasapalabra después de 307 programas, certificando un premio récord y poniendo fin a un duelo contra Manu que ha sido el más longevo en el concurso.

Baskstreet Boys protagoniza el último duelo entre Manu y Rosa en La Pista: al ritmo de ‘Everybody’

“Tú fuiste parte del grupo”, ha bromeado Roberto Leal con el concursante por su parecido con Nick Carter.

La broma de Manu con Pablo Rivero: “Qué detallazo que hayáis traído a mi padre”

Disfruta de la entrevista completa a Rosa y Manu en El Hormiguero

El 'pantone acaramelado' con el que Marron ha sorprendido a Rosa y Manu en El Hormiguero

