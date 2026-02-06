Así se despide Roberto Leal de Manu y de Rosa: “Me pregunto qué hacemos ahora sin vosotros”

Si hay una persona que ha vivido y convivido con Manu y con Rosa durante toda su experiencia en Pasapalabra, es sin duda Roberto Leal. Su eufórico ‘sí’ ha confirmado que la concursante coruñesa se convierte en la campeona del mayor bote en la historia del programa, llevándose 2.716.000 euros.

El abrazo del presentador es el segundo que Rosa ha recibido, después del de Manu. Durante la emotiva celebración, Roberto ha expresado un sentir con el que seguramente se han identificado muchos espectadores: “Me pregunto qué hacemos ahora sin vosotros”. Los dos concursantes le han respondido: “¿Qué hacemos nosotros sin vosotros?”.

Roberto ha confesado que estaba entre “la alegría de que este ciclo se acaba” con este momento histórico y “la mucha pena y emoción”: “Porque se van dos personas que considero de mi familia, amigos, compañeros y concursantes ejemplares”. El presentador ha asegurado: “Mucha gente joven se siente representada con vosotros”. ¡Descubre sus conmovedoras palabras en el vídeo!