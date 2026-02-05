Antena3
El 'pantone acaramelado' con el que Marron ha sorprendido a Rosa y Manu en El Hormiguero

El colaborador ha mostrado cómo es posible crear una cascada de colores con chocolatinas.

A las puertas del conocer quién se hará con el bote de 2.716.000 euros, el mayor jamás entregado en Pasapalabra, Rosa y Manu han visitado juntos El Hormiguero. Los dos concursantes han hablado de la presión, los nervios y todo lo que han vivido en su etapa en el concurso.

Tras la entrevista, Pablo Motos ha dado entrada a Marron, que ha llegado dispuesto a sorprender a los invitados. Para ello, ha mostrado un increíble experimento ideado por el equipo de ciencia con el que han demostrado que se puede crear una cascada de colores con chocolatinas.

Al introducir los dulces en agua, el colorante que posee el recubrimiento de caramelo que tienen se deshace creando así un efecto precioso. ¡Así ha sido este momentazo!

