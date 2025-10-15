Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

En El Hormiguero

Las hormigas someten a Susanna Griso a una divertida rueda de prensa: "Pongo nombres en clave"

Susanna Griso ha contando entre risas algunos de sus momentos más complicados como presentadora del matina y muchas anécdotas al responder a las preguntas de Trancas y Barrancas.

Susanna Griso

Publicidad

El Hormiguero
Publicado:

La visita de Susanna Griso a El Hormiguero dejó uno de los momentos más divertidos de la noche con la aparición estelar de Trancas y Barrancas. Tras contarnos cómo fue su pedida de mano, las hormigas pusieron a prueba a la presentadora de Espejo Público con una rueda de prensa inédita, llena de preguntas comprometidas, humor y mucha espontaneidad.

Entre las cuestiones, las hormigas quisieron saber si alguna vez se ha enfadado con algún colaborador en sus tertulias. Sin dudarlo, Susanna respondió con sinceridad: “Sí, sobretodo cuando se ponen a discutir en la tele”, admitió entre risas.

La periodista explicó que esos momentos pueden ser tensos, pero también aclaró que los enfados se le pasan rápido y que intenta mantener siempre el buen ambiente en su programa.

Otra de las preguntas más comentadas fue sobre la persona más difícil de entrevistar que se ha encontrado en su carrera. Con su característico humor, Griso respondió: “En general, los ministros de este Gobierno… es complicado”, bromeó, sin querer señalar a nadie en concreto.

Además, la presentadora que cuenta con numerosos teléfonos de personas muy importantes, aseguró que "pone nombres en clave" y luego le cuesta encontrarlos.

El divertido intercambio con Trancas y Barrancas volvió a demostrar la naturalidad, el sentido del humor y la cercanía de Susanna Griso, que se metió de lleno en el juego de las hormigas y regaló momentos de complicidad que hicieron reír al público.

Una sección que, una vez más, sacó el lado más espontáneo y divertido de la periodista. ¡Revívelo en el vídeo de arriba!

Antena 3» Programas» El Hormiguero» Entrevistas El Hormiguero

Publicidad

Programas

La mesa de la justicia.

El juez Ignacio González Vega, sobre la renuncia de Ábalos a su abogado: "El juez instructor ha considerado que es una táctica defraudatoria"

Gonzalo Bans

Gonzalo Bans explica las posibilidades de Pedro Sánchez en la comisión del Senado sobre el caso Koldo: "Podría considerarse delito de desobediencia"

Cinco fans de Eurovisión planean disfrutar del Festival por todo lo alto con los 100.000 euros de Juego de Pelotas

Cinco fans de Eurovisión planean disfrutar del Festival por todo lo alto con los 100.000 euros de Juego de Pelotas

Susanna Griso
En El Hormiguero

Las hormigas someten a Susanna Griso a una divertida rueda de prensa: "Pongo nombres en clave"

Esta noche en El Hormiguero, David Bustamante presenta su nuevo tour “Inédito”
A las 21:45 horas

Esta noche, David Bustamante presenta su nuevo tour en El Hormiguero

Revive la entrevista completa a Susanna Griso en El Hormiguero
Imperdible

Revive la entrevista completa a Susanna Griso en El Hormiguero

La periodista ha hecho un repaso por su carrera para celebrar los 20 años de Espejo Público.

Susanna Griso, sobre los sodeos del CIS: "Siempre sobrestima a la izquierda, es más que un sesgo, es casi una obsesión"
'El Hormiguero'

Susanna Griso, sobre los sondeos del CIS: "Siempre sobrestima a la izquierda, es más que un sesgo, es casi una obsesión"

La presentadora de Espejo Público analiza en El Hormiguero la polarización política, el papel del PSOE y las estrategias electorales, además de hablar sobre su boda.

Susanna Griso recuerda su entrevista más emotiva a Javier Lambán: "Fue muy dura"

Susanna Griso recuerda su entrevista más emotiva a Javier Lambán: "Fue muy dura"

Susanna Griso

Susanna Griso revela en El Hormiguero que le encantaría entrevistar a la Infanta Leonor: “Me gustaría conocer sus valores”

Susanna Griso cuenta cómo afronta las críticas: "Me importa poco"

Susanna Griso cuenta cómo afronta las críticas: "Me importa poco"

Publicidad