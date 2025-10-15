Las hormigas someten a Susanna Griso a una divertida rueda de prensa: "Pongo nombres en clave"

La visita de Susanna Griso a El Hormiguero dejó uno de los momentos más divertidos de la noche con la aparición estelar de Trancas y Barrancas. Tras contarnos cómo fue su pedida de mano, las hormigas pusieron a prueba a la presentadora de Espejo Público con una rueda de prensa inédita, llena de preguntas comprometidas, humor y mucha espontaneidad.

Entre las cuestiones, las hormigas quisieron saber si alguna vez se ha enfadado con algún colaborador en sus tertulias. Sin dudarlo, Susanna respondió con sinceridad: “Sí, sobretodo cuando se ponen a discutir en la tele”, admitió entre risas.

La periodista explicó que esos momentos pueden ser tensos, pero también aclaró que los enfados se le pasan rápido y que intenta mantener siempre el buen ambiente en su programa.

Otra de las preguntas más comentadas fue sobre la persona más difícil de entrevistar que se ha encontrado en su carrera. Con su característico humor, Griso respondió: “En general, los ministros de este Gobierno… es complicado”, bromeó, sin querer señalar a nadie en concreto.

Además, la presentadora que cuenta con numerosos teléfonos de personas muy importantes, aseguró que "pone nombres en clave" y luego le cuesta encontrarlos.

El divertido intercambio con Trancas y Barrancas volvió a demostrar la naturalidad, el sentido del humor y la cercanía de Susanna Griso, que se metió de lleno en el juego de las hormigas y regaló momentos de complicidad que hicieron reír al público.

Una sección que, una vez más, sacó el lado más espontáneo y divertido de la periodista. ¡Revívelo en el vídeo de arriba!