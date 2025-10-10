José Sacristán se sincera con Trancas y Barrancas: “Estoy ahorrando para el detector de imbéciles”

Las hormigas han querido saber si el actor tiene algún método para librarse de la gente pesada, “no, estoy ahorrando para el detector de imbéciles”, les ha confesado José Sacristán.

A la hora de ver una obra de un compañero que no le ha gustado en exceso, el actor ha confesado que depende de la confianza que tenga con un compañero. Pablo Motos ha explicado que él usa “dale una vuelta” cuando algo no le gusta.

José Sacristán ha revelado que las galas de premios por lo general “suele ser terrible el coñazo del agradecimiento”, ha asegurado el actor.

Así ha sido el honesto test al que se ha enfrentado José Sacristán con Trancas y Barrancas en El Hormiguero.