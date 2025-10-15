Antena 3 LogoAntena3
Esta noche, David Bustamante presenta su nuevo tour en El Hormiguero

El cantante llega para mostrar su mejor versión con su último disco y tour de presentación.

Esta noche en El Hormiguero, David Bustamante presenta su nuevo tour “Inédito”

Julio Gil López
David Bustamante presenta su nueva gira y no podía fallar a la cita con Pablo Motos y todo el equipo de El Hormiguero. El cantante es uno de los invitados que más ha frecuentado el programa y puede presumir de pertenecer al prestigioso Club Infinity, con más de 20 apariciones.

El artista viene a promocionar “Inédito”, el nuevo tour musical que va a dejar a todos estupefactos con su peculiar puesta en escena, ya que irá presentado en cada teatro su nuevo disco, con el mismo nombre y con canciones aún por descubrir. Su gran conexión con Pablo Motos va a dejar momentos muy especiales y muchas risas.

Sobre él:

El cantante y compositor David Bustamante es original de San Vicente de la Barquera, Cantabria. Comenzó trabajando en el sector de la construcción, aprovechando para deleitar a todos con su gran chorro de voz. Su éxito llegó en Operación Triunfo que, pese a no ganar, le catapultó a lo más alto de la música.

