"Estaba ilusionado": David Bisbal desvela cómo fue su encuentro con Will Smith

El invitado ha contado cómo fue grabar junto al artista y actor y ha revelado que sintió que volvía a su infancia.

David Bisbal ha llegado a El Hormiguero con su energía inconfundible y esa sonrisa que lo convierte en uno de los artistas más carismáticos del panorama musical. El almeriense ha compartido anécdotas, emociones y momentos llenos de complicidad.

En este momento, Pablo Motos le ha preguntado por su encuentro con Will Smith. El invitado conoció al actor y cantante y grabaron un vídeo espectacular donde ambos demostraban de lo que son capaces.

David ha dicho que le da "reparo" volver a verlo, pero ha reconocido que no se arrepiente de cómo se puso porque estaba ilusionado y sintió que estaba reviviendo su infancia. ¡Imperdible!

