Juan Carlos Ortega explica, con física teórica, la relación que hay entre David Bisbal y David Bustamante

David Bisbal ha llenado el plató de entusiasmo y pasión por la música. Entre risas, historias personales y recuerdos imborrables, ha demostrado una vez más por qué sigue conquistando a generaciones enteras.

Tras la entrevista, Pablo Motos ha dado paso a Juan Carlos Ortega, que ha preparado un desternillante sketch con el cual pretendía descubrir qué ocultan las letras de las canciones del invitado.

Además, su particular invitado ha ido más allá y ha 'desvelado' qué relación hay entre David Bisbal y David Bustamante, dos auténticos iconos de la música en España. ¡Así ha sido este momentazo!