Óscar Higares trae “alegría, suerte, estrellas y amor” a Pasapalabra con su extravagante chaqueta

Roberto Leal se ha llevado una increíble sorpresa al presentar a los invitados que iban a tratar de ayudar a Manu y Rosa a conseguir el bote de 2.434.000 euros. El presentador no ha podido desviar la mirada de la llamativa sorpresa de Óscar Higares.

El actor ha dicho que se la ha puesto para invocar a la alegría, la suerte, las estrellas y el amor. “Que maravilla, te queda estupendamente”, le ha respondido Roberto después de escuchar las explicaciones del intérprete.

Tras esto, Tania Llasera también ha explicado el motivo por el que ha decidido renunciar al típico “rosa y rojo, puñetazo en el ojo” y acudir con otro colorido look al plató. ¡No te lo pierdas!