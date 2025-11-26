¡Una cuenta exacta! Jorge Blass vuelve a sorprendernos con su magia en El Hormiguero

Jorge Blass ha vuelto a El Hormiguero para sorprendernos con su magia y ha aprovechado la presencia de David Bisbal y de Pablo Motos para pedirles que colaborasen en un truco de magia que podríamos hacer nosotros también en nuestras casa.

El mago necesitaba varios números y David y Pablo se los han facilitado: 40 y 26. Además, ha querido hacer partícipe a varias personas del público, pidiéndoles a ellas también que aportasen números a la cuenta que quería hacer.

Todos nos hemos quedado de piedra al ver cuál ha sido el resultado de la cuenta que le mago ha ido haciendo en su móvil: ¡la fecha y la hora exacta en la que que nos encontrábamos! ¡Revive el truco completo en el vídeo de arriba!