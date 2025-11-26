Tania Llasera deja boquiabierto a Roberto Leal con su talento vocal: “No sabía yo eso”

El último enfrentamiento del programa en La Pista lo protagonizaban Tania Llasera y Manuel Bandera. La presentadora de televisión y el actor luchaban por sumar cinco segundos para su equipo y por hacerse con el libro de Pasapalabra.

Él ha sido más rápido, pero se le veía muy perdido. A ella, sin embargo, se le ha escuchado suplicar que no conociese la canción porque tenía muy claro de cuál se trataba.

Lo que nadie se esperaba era que Tania dejase boquiabiertos a todos con su increíble poderío vocal. “No sabía yo eso”, ha dicho Roberto Leal impresionado con la voz de la presentadora. ¡Imperdible!