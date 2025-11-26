Antena 3 LogoAntena3
Mejores momentos | 26 de noviembre

Tania Llasera deja boquiabierto a Roberto Leal con su talento vocal: “No sabía yo eso”

La presentadora de televisión ha puesto a todos la piel de gallina resolviendo La Pista de la manera más increíble posible.

El último enfrentamiento del programa en La Pista lo protagonizaban Tania Llasera y Manuel Bandera. La presentadora de televisión y el actor luchaban por sumar cinco segundos para su equipo y por hacerse con el libro de Pasapalabra.

Él ha sido más rápido, pero se le veía muy perdido. A ella, sin embargo, se le ha escuchado suplicar que no conociese la canción porque tenía muy claro de cuál se trataba.

Lo que nadie se esperaba era que Tania dejase boquiabiertos a todos con su increíble poderío vocal. “No sabía yo eso”, ha dicho Roberto Leal impresionado con la voz de la presentadora. ¡Imperdible!

Manu no perdona la precipitación de Rosa en El Rosco y se lanza a por el bote de 2.434.000 euros

Tania Llasera deja boquiabierto a Roberto Leal con su talento vocal: “No sabía yo eso”

“¡Me está provocando!”: Paz Padilla pierde los papeles con Óscar Higares en La Pista

Óscar Higares trae “alegría, suerte, estrellas y amor” a Pasapalabra con su extravagante chaqueta
Mejores momentos | 26 de noviembre

Sol Pilas
Voces de los 90

Sol Pilas desvela los nombres de las artistas que utilizaron su voz para sus playbacks: "Doblé a Leticia Sabater y a Miriam Díaz Aroca"

Le dona un riñón a su familia
Nos lo cuentan

Asun le dona un riñón a su vecino Rafa: "Mi familia lo aceptó, pero me hicieron muchas preguntas"

Al enterarse de que su vecino necesitaba un riñón, Asun lo tuvo claro. Hoy, ambos visitan el plató para contarnos su impactante historia.

Amiga de Isabel Carrasco
Lo vemos

Amiga íntima de Isabel Carrasco recuerda el día de su asesinato: "Aún se me ponen los pelos de punta"

Tras 11 años de prisión, Triana Martínez, una de las asesinas de Isabel Carrasco, pisa la calle. En Y ahora Sonsoles hablamos con una de las amigas de la víctima.

Belén

Belén, la limpiadora que se enfrentó a su presunto agresor sexual: "Tuve que defender mi integridad física"

Lorena Durán

Lorena Durán, la modelo de Victoria's Secret que lucha contra las etiquetas: "Nunca antes se había visto un cuerpo diferente allí"

Keka

Menores aprendiendo a conducir sin carnet, ¿una irresponsabilidad?: "Aprendí a conducir con mis amigas con 16 años"

