Manu no perdona la precipitación de Rosa en El Rosco y se lanza a por el bote de 2.434.000 euros

Manu y Rosa llegaban a El Rosco después de firmar las tablas en el programa anterior y con la posibilidad de hacerse con un bote de 2.434.000 euros. Tras esquivar la Silla Azul, los concursantes se han vuelto a citar en un cara a cara que se está convirtiendo en un clásico de Pasapalabra.

La concursante ha sido la encargada en comenzar, pero ha pagado su precipitación errando la tercera pregunta y brindando a su rival la posibilidad de jugar con la calma de saber que contaba con un ‘comodín’.

Desde su fallo, Rosa se ha tenido que remar a contracorriente viendo como Manu dejaba el duelo prácticamente sentenciado en la primera vuelta con 20 aciertos y una solidez abrumadora.

El concursante no ha arriesgado ni lo más mínimo y ha esperado a que Rosa arriesgase para lanzarse a por el bote. ¿Lo habrá conseguido? ¡Descúbrelo en el vídeo de arriba!