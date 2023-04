Revive la entrevista completa a Belén Rueda y Emilio Gutiérrez Caba en 'El Hormiguero'

¡Cómo ha regresado 'El Hormiguero'! Tras las vacaciones de Semana Santa, el programa ha regresado con fuerza gracias una visita de cine: Belén Rueda y Emilio Gutiérrez Caba han charlado con Pablo Motos y sobre un tema que a más de uno ha provocado escalofríos. La pareja de actores estrena el 14 de abril la película 'Fenómenas' en Netflix y, por eso, gran parte de la entrevista ha girado en torno a los fenómenos paranormales.

El film trata la historia de un equipo de investigación que, especializado en fenómenos paranormales, aceptan investigar un anticuario en el cual han comenzado a suceder determinados hechos extraños y fuera de lo común. Los dos invitados han revelado si creen en esta otra dimensión y el más rotundo a sido Emilio. De hecho, llegó un punto en el que le entró miedo: "Me asusté", ha confesado. Leía el tarot y veía que, lo que era capaz de adivinar, se cumplía... hasta que un día: "Salieron unas cosas que no me gustaron nada". Pablo Motos ha querido saber qué ocurrió.

El propio presentador ha acabado convirtiéndose por unos instantes en entrevistado para opinar del más allá cuando Belén le ha preguntado: "¿Tú crees?". "Tuve una etapa muy apasionada de espiritismo", ha reconocido. Sin embargo, en la actualidad se ha hecho más escéptico: "Nos hace mucha ilusión cualquier cosa que no sea que cuando te mueres se acaba todo". "Es una putada pero viene en el contrato", ha bromeado.