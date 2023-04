La sincera opinión de Pablo Motos sobre el más allá: "Es una putada pero viene en el contrato"

'El Hormiguero' ha regresado con mucha fuerza tras las vacaciones por Semana Santa y ha comenzado la semana con cine gracias a la visita de Belén Rueda y Emilio Gutiérrez Caba. El 14 de abril estrenan su película ‘Fenómenas’ en Netflix, y sobre ese tema ha girado gran parte de la entrevista. El film, protagonizado por ambos, trata la historia de un equipo de investigación que, especializado en fenómenos paranormales, aceptan investigar un anticuario en el cual han comenzado a suceder determinados hechos extraños y fuera de lo común.

Pablo Motos se ha convertido inesperadamente en entrevistado cuando Belén le ha preguntado: "¿Tú crees?". El presentador ha reconocido ya no: "Tuve una etapa muy apasionada de espiritismo y de estar con brujas". Sin embargo, en la actualidad se ha hecho más escéptico: "Nos hace mucha ilusión cualquier cosa que no sea que cuando te mueres se acaba todo".

Sin embargo, en aquel momento sí creía: "Iba buscando en todas las historias que me contaban cuál me gustaba más", ha explicado, precisamente para buscar una teoría para convencerse de que con la muerte no se acaba todo. "Es una putada pero viene en el contrato", ha bromeado. ¡No te lo pierdas en el vídeo!