Omar como presidente
Las medidas de Omar Montes si fuese presidente: “La gasolina la ponía como hace diez años”
Bajar el precio del combustible sería lo primero que haría el cantante si llegara al poder.
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Omar Montes lo tiene claro, en el hipotético caso de que fuera presidente del gobierno lo primero que haría sería bajar el precio del combustible. Y es que hoy en día está por las nubes. “La gasolina, que está a dos euros, la ponía como hace 10 años”, ha sentenciado.
Y claro, para el cantante esto es vital porque afecta directamente al sector de la agricultura y la ganadería. Así ha continuado denunciando, “¡los huevos han subido al 40%”. Y ha acabado contando una anécdota entrañable con su abuela.
Cuando le preguntó por qué se comía solo una mandarina en vez de dos, como de habitual… ¡ella al parecer se negó a aceptar dinero suyo! “Yo hago de vez en cuando hago como que se me caen 50 euros en el sofá y se los queda mi abuela para cerveza”, ha acabado bromeando Omar.
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