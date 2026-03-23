Las medidas de Omar Montes si fuese presidente: “La gasolina la ponía como hace diez años”

Omar Montes lo tiene claro, en el hipotético caso de que fuera presidente del gobierno lo primero que haría sería bajar el precio del combustible. Y es que hoy en día está por las nubes. “La gasolina, que está a dos euros, la ponía como hace 10 años”, ha sentenciado.

Y claro, para el cantante esto es vital porque afecta directamente al sector de la agricultura y la ganadería. Así ha continuado denunciando, “¡los huevos han subido al 40%”. Y ha acabado contando una anécdota entrañable con su abuela.

Cuando le preguntó por qué se comía solo una mandarina en vez de dos, como de habitual… ¡ella al parecer se negó a aceptar dinero suyo! “Yo hago de vez en cuando hago como que se me caen 50 euros en el sofá y se los queda mi abuela para cerveza”, ha acabado bromeando Omar.