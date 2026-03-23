Se sincera
La contundente confesión de Omar Montes en El Hormiguero: "Este es mi último año en la música"
El cantante ha asegurado que dará un paso al lado después de este año y pondrá punto y final a su carrera musical.
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Omar Montes ha llegado a El Hormiguero con su estilo desenfadado y su personalidad arrolladora. El artista ha compartido anécdotas, vivencias y su particular forma de ver la vida en una entrevista llena de humor.
En esta ocasión, el invitado ha aprovechado su visita al programa para hacer una contundente declaración. El cantante ha contado que está quemado del panorama musical y ha asegurado que se retirará después de este año.
Omar ha dicho que "es todo falsedad" y que necesita dar un paso al lado. El artista ha afirmado que no se siente valorado y que está cansado de la guerra de intereses que hay entre los artistas y, al parecer, está completamente decidido a dejarlo. ¡Imperdible!
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