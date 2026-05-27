¿Una estrella de Hollywood? El misterioso regalo de Troglodita despierta alocadas teorías entre los investigadores

Las teorías de los investigadores han saltado por los aires tras la actuación de Troglodita cuando, como pista extra, ha decidido regalarle a Boris Izaguirre una misteriosa pulsera de la amistad asegurando que se conocen desde hace mucho tiempo y que siempre le ha ayudado en su carrera

Este emotivo y revelador detalle ha hecho reaccionar al venezolano de inmediato asociando el regalo con su propio pasado y lanzando con total seguridad el nombre de la icónica actriz Victoria Abril como la persona que se esconde bajo el disfraz

Por su parte Ana Milán ha preferido alejarse del mundo del cine y de las pistas de Boris para encaminar su teoría hacia el terreno de la superación personal y el deporte apostando firmemente por la exgimnasta Almudena Cid

La sorpresa de la noche la ha dado Juan y Medio al romper con todas las fronteras nacionales y apuntar directamente hacia lo más alto de la esfera de Hollywood al pronunciar el nombre de la estrella internacional Eva Longoria

Para cerrar el debate Ruth Lorenzo se ha mostrado más convencida que nadie afirmando ser la única de la mesa que está en lo cierto al sentenciar que la verdadera identidad de la máscara prehistórica es la bailarina y actriz Mónica Cruz

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