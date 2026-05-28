Fuerza, alma y un baile improvisado: La sublime carta de presentación de Clavel en la Final de Mask Singer

El listón de la gran Final de Mask Singer ha tocado el cielo con la aparición de Clavel. Sabedora de que se jugaba el todo por el todo, la máscara más elegante y floral de la edición ha decidido arriesgar con una de las canciones más difíciles, exigentes y respetadas de la historia de la música: ‘I have nothing’, de Whitney Houston.

Lejos de achicarse ante semejante reto, Clavel ha firmado una interpretación magistral, llena de sensibilidad, fuerza y unos agudos limpios que han puesto los pelos de punta a todos los presentes. Desde la primera nota, la atmósfera del plató se ha transformado por completo, envolviendo el escenario en una magia que rozaba lo irreal.

La emoción ha sido tan desbordante que la mesa de los investigadores ha vivido un momento único. Totalmente conmovidos por la belleza de la actuación, Juan y Medio y Ruth Lorenzo se han fundido en un tierno abrazo y han comenzado a bailar juntos, dejándose llevar por la banda sonora de Clavel ante la mirada cómplice de Ana Milán y Boris Izaguirre.

Al apagarse las luces, el plató se ha venido abajo en un aplauso unánime. Los investigadores han caído rendidos ante el talento de una máscara que ha demostrado tener una de las voces más portentosas que jamás hayan pisado el programa. Con esta exhibición, Clavel presenta su firme candidatura al trofeo de oro. ¡Un momento histórico y emocionante!

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