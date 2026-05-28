De fan a… ¿ganadora? El regalo de Clavel ilumina la bombilla de Ruth Lorenzo

El plató de la gran Final se ha inundado de emoción cuando Clavel ha entregado una pulsera de la amistad a Ruth Lorenzo asegurando que es una súper fan de su carrera. Ante semejante muestra de cariño, la investigadora ha caído rendida a sus pies declarando que para ella es la ganadora de la edición y pidiéndole formalmente que canten juntas en algún momento.

Tras recibir este regalo tan especial, a Ruth Lorenzo se le ha iluminado la bombilla por completo y se ha lanzado con una teoría muy clara al asegurar que la voz oculta es la de Lorena Gómez.

Justo después ha sido el turno de Juan y Medio, quien ha preferido mantener el tiro hacia una gran potencia vocal, pero cambiando de registro al apostar firmemente por Diana Navarro.

La inspiración ha llegado de golpe a la mente de Ana Milán, que ha decidido romper con todas sus apuestas de los últimos programas para dar un giro radical y abogar por la actriz y cantante Najwa Nimri. Teoría que no ha compartido Boris Izaguirre, que cree tener claro que bajo los pétalos de Clavel se esconde la icónica Marta Sánchez.

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