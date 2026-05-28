Investigación | Final
De fan a… ¿ganadora? El regalo de Clavel ilumina la bombilla de Ruth Lorenzo
La máscara ha entrega su objeto más personal a la cantante murciana antes de que los investigadores desaten una lluvia de apuestas en la Final de Mask Singer.
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El plató de la gran Final se ha inundado de emoción cuando Clavel ha entregado una pulsera de la amistad a Ruth Lorenzo asegurando que es una súper fan de su carrera. Ante semejante muestra de cariño, la investigadora ha caído rendida a sus pies declarando que para ella es la ganadora de la edición y pidiéndole formalmente que canten juntas en algún momento.
Tras recibir este regalo tan especial, a Ruth Lorenzo se le ha iluminado la bombilla por completo y se ha lanzado con una teoría muy clara al asegurar que la voz oculta es la de Lorena Gómez.
Justo después ha sido el turno de Juan y Medio, quien ha preferido mantener el tiro hacia una gran potencia vocal, pero cambiando de registro al apostar firmemente por Diana Navarro.
La inspiración ha llegado de golpe a la mente de Ana Milán, que ha decidido romper con todas sus apuestas de los últimos programas para dar un giro radical y abogar por la actriz y cantante Najwa Nimri. Teoría que no ha compartido Boris Izaguirre, que cree tener claro que bajo los pétalos de Clavel se esconde la icónica Marta Sánchez.
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