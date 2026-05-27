Un plato refrescante y con mucho sabor: David de Jorge sorprende con 'la burrata de Melody'

Melody ha sido la invitada de este miércoles a El Hormiguero y David de Jorge ha aprovechado la ocasión para enseñarles a ella y a Pablo Motos a preparar una burrata muy especial.

Para esta sencilla receta necesitaremos una burrata fresca, espárragos blancos, 100 gramos de guisantes tiernos, una lata de conserva de navajas, una lata de almejas y aceite de oliva virgen extra.

Lo primero que haremos será pelar y cortar los espárragos en trozos finos para pasarlos por la sartén con un poco de aceite junto con los guisantes. Además, añadiremos los líquidos de las conservas para que se cocinen.

Minutos después, echaremos las navajas y las almejas sobre la sartén y coronaremos en plato con la burrata. ¡Sigue todos los pasos de la receta en el vídeo de arriba!

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