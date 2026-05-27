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El mayor miedo de Melody: "Tengo un problema serio con el tema de volar"

El presentador ha querido saber cómo lidia ella con el miedo a viajar en avión.

El mayor miedo de Melody: "Tengo un problema serio con el tema de volar"

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Melody ha llegado a El Hormiguero con su energía y su simpatía habituales. La artista ha compartido anécdotas de su trayectoria y ha protagonizado una entrevista llena de cercanía y buen humor.

En este momento, Pablo Motos le ha preguntado por su miedo a volar. La invitada ha reconocido que le da pánico y ha asegurado que tiene sus trucos para lidiar con este temor porque seguramente le queden muchos aviones por coger.

Además, Melody ha asegurado que le da "corte" que le vean en sus ataques de pánico así que le dice a las azafatas que no tiene miedo, sino que está emocionada por el próximo tema que va a sacar. ¡No te lo puedes perder!

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