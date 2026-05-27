Marron sorprende a Melody con un espectacular efecto mariposa... ¡y un final inesperado!

Melody ha pisado el plató de El Hormiguero demostrando su fuerza sobre el escenario y su naturalidad fuera de él. Su charla ha dejado una conversación dinámica y muy entretenida.

Para cerrar la visita de la cantante por todo lo alto, Pablo Motos ha dado la bienvenida a Marron que ha llegado dispuesto a poner el broche de oro a la noche con un efecto mariposa impresionante formado por más de un millar de piezas.

Lo que parecía un simple dominó hecho con pequeños trozos de madera ha terminado derivando en toda una explosión de energía con una sorpresa inolvidable... ¡revelando la imagen del último single de Melody! ¡No te pierdas esta reacción en cadena!