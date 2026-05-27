Jirafa revoluciona la Final de Mask Singer a ritmo de reggaetón con ‘La falda’ de Myke Towers

¡Nadie se esperaba este cambio de registro! Jirafa ha decidido romper todos los esquemas en la gran Final de Mask Singer dejando de lado las ‘españoladas’ para interpretar ‘La falda’, el arrollador éxito de Myke Towers.

Ver a un personaje de semejante altura dominar el ritmo urbano con esa soltura ha sido un auténtico espectáculo. Jirafa ha derrochado flow en cada estrofa y ha sabido contagiar una vibración increíble a todo el plató, demostrando que debajo de ese largo cuello se esconde alguien con un ritmo y un sentido del espectáculo envidiables.

En la mesa de investigación, el ambiente se ha descontrolado por completo. Ana Milán y Ruth Lorenzo no han parado de bailar desde sus asientos, totalmente entregadas al temazo, mientras que Boris Izaguirre se quedaba fascinado ante los movimientos de la máscara. Pero la gran sorpresa de la noche la ha dado Juan y Medio, que ha terminado completamente alucinado y contagiado por el espíritu festivo de una Jirafa desatada.

Al terminar el número, los cuatro investigadores han coincidido en que este atrevimiento sitúa a Jirafa en una posición muy fuerte de cara a ganar el trofeo. ¿Quién se atrevería a cantar reggaetón escondido en semejante traje? Las apuestas están al rojo vivo. ¡Revive este auténtico momentazo!

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