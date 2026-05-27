¡Puro espectáculo! Troglodita 'flota' en la Final al ritmo de Kygo y Ava Max

El plató de Mask Singer se ha venido abajo en el momento más decisivo de la noche. Troglodita ha decidido que la timidez de la Edad de Piedra se quedaba en la cueva y ha saltado al escenario de la gran Final para defender su trono con una arriesgadísima versión de ‘Whatever’, el exitazo de Kygo y Ava Max.

Si la elección del tema ya era una declaración de intenciones, la puesta en escena ha superado cualquier expectativa. En un despliegue visual sin precedentes, la máscara ha dejado a todos con la boca abierta al aparecer 'flotando' por todo el plató, desafiando la gravedad y controlando el espacio como una auténtica estrella internacional.

La fortaleza vocal y la seguridad que ha transmitido Troglodita durante todo el número han dejado completamente alucinados a los investigadores. Ana Milán, Ruth Lorenzo, Boris Izaguirre, y Juan y Medio no han podido ocultar su asombro ante la evolución de un personaje que empezó siendo un enigma salvaje y ha terminado convertido en un titán del escenario.

Al terminar el último acorde, la ovación del público ha sido atronadora. Los investigadores han coincidido en que este nivel de seguridad solo está al alcance de alguien con muchísimas tablas en el mundo del espectáculo. ¿Habrá sido esta exhibición en el aire el último empujón para coronarse como el gran ganador? La respuesta está cada vez más cerca, pero el listón ya está en las nubes. ¡Disfruta de este momento histórico!

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