Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV
FINAL DE MASK SINGER | Sigue en directo la gran Final, con cuatro desenmascarados y un solo ganador

Actuación | Final

¡Puro espectáculo! Troglodita 'flota' en la Final al ritmo de Kygo y Ava Max

La máscara prehistórica ha firmado en la final de Mask Singer una de las actuaciones más imponentes de la edición con un despliegue visual y una potencia vocal increíbles.

¡Puro espectáculo! Troglodita 'flota' en la Final al ritmo de Kygo y Ava Max

Publicidad

El plató de Mask Singer se ha venido abajo en el momento más decisivo de la noche. Troglodita ha decidido que la timidez de la Edad de Piedra se quedaba en la cueva y ha saltado al escenario de la gran Final para defender su trono con una arriesgadísima versión de ‘Whatever’, el exitazo de Kygo y Ava Max.

Si la elección del tema ya era una declaración de intenciones, la puesta en escena ha superado cualquier expectativa. En un despliegue visual sin precedentes, la máscara ha dejado a todos con la boca abierta al aparecer 'flotando' por todo el plató, desafiando la gravedad y controlando el espacio como una auténtica estrella internacional.

La fortaleza vocal y la seguridad que ha transmitido Troglodita durante todo el número han dejado completamente alucinados a los investigadores. Ana Milán, Ruth Lorenzo, Boris Izaguirre, y Juan y Medio no han podido ocultar su asombro ante la evolución de un personaje que empezó siendo un enigma salvaje y ha terminado convertido en un titán del escenario.

Al terminar el último acorde, la ovación del público ha sido atronadora. Los investigadores han coincidido en que este nivel de seguridad solo está al alcance de alguien con muchísimas tablas en el mundo del espectáculo. ¿Habrá sido esta exhibición en el aire el último empujón para coronarse como el gran ganador? La respuesta está cada vez más cerca, pero el listón ya está en las nubes. ¡Disfruta de este momento histórico!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

¡Bombazo!: Lola Lolita estaba debajo de la Mofeta de Mask Singer

¡Bombazo!: Lola Lolita estaba debajo de la Mofeta de Mask Singer

Antena 3» Programas» Mask Singer

Publicidad

Programas

Gonzalo Miró, Jesús Calleja, Jorge Fernández o Nacho Duato: La quiniela de los investigadores con Momia

Gonzalo Miró, Jesús Calleja, Jorge Fernández o Nacho Duato: la quiniela de los investigadores con Momia

Momia embelesa a Ana Milán con su versión más rockera: “Me la está dedicando a mí”

Momia embelesa a Ana Milán con su versión más rockera: “Me la está dedicando a mí”

Fuerza, alma y un baile improvisado: La sublime carta de presentación de Clavel en la Final de Mask Singer

Fuerza, alma y un baile improvisado: La sublime carta de presentación de Clavel en la Final de Mask Singer

De fan a… ¿ganadora? El regalo de Clavel ilumina la bombilla de Ruth Lorenzo
Investigación | Final

De fan a… ¿ganadora? El regalo de Clavel ilumina la bombilla de Ruth Lorenzo

¡Amigos para siempre! El cariñoso regalo de Jirafa a Juan y Medio que desata una oleada de nombres
Investigación | Final

¡Amigos para siempre! El cariñoso regalo de Jirafa a Juan y Medio que desata una oleada de nombres

Jirafa revoluciona la Final de Mask Singer a ritmo de reggaetón con ‘La falda’ de Myke Towers
Actuación | Final

Jirafa revoluciona la Final de Mask Singer a ritmo de reggaetón con ‘La falda’ de Myke Towers

La máscara más alta de la edición se ha atrevido con el éxito de Myke Towers en la Final de Mask Singer con una actuación de lo más rompedora.

"Tengo un planazo": el miércoles, estreno de la nueva temporada de ¡Salta!
Con Manel Fuentes

"Tengo un planazo": el miércoles, estreno de la nueva temporada de ¡Salta!

Llegan nuevos concursantes para poner a prueba sys conocimientos de cultura general, su estrategia y su valentía con un gran premio en juego: ¡hasta 50.000 euros!

Marron sorprende a Melody con un espectacular efecto mariposa... ¡y un final inesperado!

Marron sorprende a Melody con un espectacular efecto mariposa... ¡y un final inesperado!

Disfruta de la entrevista completa a Melody en El Hormiguero

Disfruta de la entrevista completa a Melody en El Hormiguero

¿Una estrella de Hollywood? El misterioso regalo de Troglodita despierta alocadas teorías entre los investigadores

¿Una estrella de Hollywood? El misterioso regalo de Troglodita despierta alocadas teorías entre los investigadores

Publicidad