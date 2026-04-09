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Disfruta de la entrevista completa a Ilia Topuria en El Hormiguero

El campeón mundial de peso ligero de la UFC ha visitado el programa para hablarnos de sus próximos proyectos profesionales.

Ilia Topuria

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Patri Bea
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Para cerrar la semana por todo lo alto, El Hormiguero ha recibido al actual campeón mundial de peso ligero de la UFC. Ilia Topuria se ha vuelto a sentar junto a Pablo Motos en uno de los momentos más importantes de su carrera.

Durante la entrevista, el luchador ha hablado sobre uno de los combates más esperados por los aficionados, su posible enfrentamiento con Islam Makhachev, en el cuál está muy interesado.

Ilia Topuria también nos ha hablado de su rutina de entrenamiento, exigente, pero gratificante. Gracias a este deporte ha aprendido lo que es la disciplina y ha encontrado paz en momentos en los que la necesitaba.

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El luchador también se ha abierto con nosotros con respecto a su reciente ruptura con su pareja. Ha sido un momento duro en el que sus padres han jugado un papel fundamental.

Para cerrar su visita por todo lo alto, Ilia Topuria se ha animado a bailar con Pablo Motos y con todo el público de plató 'Volare' de Danny Ocean. ¡Revive su entrevista completa dándole al play al vídeo de arriba!

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