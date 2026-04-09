Ilia Topuria se sincera en El Hormiguero sobre su ruptura: “Es duro, pero hay que seguir”

Ilia Topuria visitó El Hormiguero y, además de repasar su carrera deportiva, se abrió como nunca sobre su reciente ruptura con Giorgina. El luchador reconoció que ha sido un cambio repentino y difícil de asimilar: “Es raro, me cambió de la noche a la mañana y no eres consciente de las cosas hasta que te tocan”, ha explicado.

Topuria confesó que lo más duro ha sido el cambio en su día a día, especialmente en su faceta familiar: “Estás acostumbrado a despertarte con tus hijos, verlos… y de repente todo esto te cambia”. Aun así, dejó claro su enfoque ante la situación: “Es duro, pero nunca tienes que olvidar quién eres, con la cabeza alta”.

El deportista asegura que ha optado por aceptar lo ocurrido y seguir adelante: “Cuando algo está fuera de mi control no lo vivo desde lo negativo”, ha señalado. Además, ha destacado que uno de los mayores aprendizajes de esta etapa ha sido escuchar más a su madre, en unos meses que, como él mismo reconoce, han sido especialmente complicados.