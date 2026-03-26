Disfruta de la entrevista completa a Daniel Illescas, Patricia Conde, Jessica Goicoechea y José Yélamo en El Hormiguero

El Hormiguero ha despedido su semana por todo lo alto con la visita de los concursantes que lucharán mañana por la victoria de esta espectacular edición de El Desafío: Daniel Illescas, Patricia Conde, Jessica Goicoechea y José Yélamo.

Aunque todos los concursantes se han llevado muy bien esta edición, al inicio de la entrevista ha salido a la luz un gesto por el que Jessica Goicoechea se sintió algo desplazada... ¡Era la única que no estaba en el grupo de WhatsApp! La modelo se enteró casi al final de la edición.

Sin embargo, Jessica ha reconocido que, para ella, participar en El Desafío ha sido un crecimiento personal muy grande y ha conseguido superar con creces, ese pudor que le daba hablar y comunicarse a cámara.

Los cuatro han reconocido haber terminado el programa en su mejor momento físico y, a pesar de las lesiones que sufrieron, agradecen haber podido vivir una experiencia de la que solo se llevan cosas buenas.

Mañana por fin descubriremos si la persona que se lleva el triunfo de esta edición es Daniel Illescas, Patricia Conde, Jessica Goicoechea o José Yélamo. ¿Cuál es tu apuesta? ¡Disfruta de su entrevista completa en El Hormiguero dándole al play al vídeo de arriba!