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Trancas y Barrancas

¿Cuál es mi cámara?: Sonsoles Ónega se mete en un informativo surrealista en El Hormiguero

La presentadora participa junto a Pablo Motos en el divertido juego de Trancas y Barrancas cambiando de plano cada dos por tres. ¡No te lo pierdas!

Sonsoles Ónega

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El Hormiguero
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Trancas y Barrancas han aprovechado la visita de Sonsoles Ónega a El Hormiguero para ponerla a prueba en una sección muy especial: recrear un informativo junto a Pablo Motos. Un reto en el que ambos han tenido que seguir las cámaras y leer noticias, falsas, en directo que les han puesto las hormigas.

Entre indicaciones constantes de las hormigas y cambios de plano, tanto la presentadora como el conductor del programa han tenido que adaptarse rápidamente a la dinámica, generando momentos de lo más divertidos.

Al juego le hemos llamado ¿Cuál es mi cámara?... Que también ha sido una de las frases más repetidas durante el juego, reflejando el caos y el humor de una sección que ha sacado el lado más espontáneo de Sonsoles Ónega.

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