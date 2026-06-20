Los asesores llegan a La Gran Batalla de La Voz Kids: “Va a ser muy emocionante”

Arranca una nueva fase en La Voz Kids con La Gran Batalla, una de las galas más exigentes y emocionantes del programa. Después de superar las Audiciones a ciegas, los talents se enfrentarán ahora a batallas decisivas sobre el escenario para intentar seguir avanzando en la competición.

La presión será máxima para los coaches, que deberán tomar algunas de las decisiones más difíciles de la temporada. Al final de esta fase, los equipos quedarán reducidos a la mitad, por lo que cada actuación será determinante: “Va a ser una noche de esas que no se olvidan”, adelantan antes de enfrentarse a una de las galas más intensas de la edición.

Melody se une al equipo de Luis Fonsi

Melody será la encargada de acompañar a Luis Fonsi durante La Gran Batalla. La artista aportará toda su experiencia sobre los escenarios para ayudar al coach puertorriqueño a preparar a sus talents y afrontar unas decisiones especialmente complicadas.

Becky G asesorará a Ana Mena

Ana Mena contará con el apoyo de Becky G en esta nueva fase de la competición. La artista internacional se convierte en una de las grandes incorporaciones de la edición y ayudará a la coach malagueña a sacar la mejor versión de sus artistas.

Leire Martínez acompañará a Edurne

Leire Martínez será la asesora de Edurne en La Gran Batalla. La cantante trabajará junto a la coach para preparar los enfrentamientos y ayudar a los talents a dar el máximo sobre el escenario en una fase donde cada detalle cuenta.

Antoñito Molina, junto a Antonio Orozco

Antonio Orozco contará con la ayuda de Antoñito Molina para afrontar una de las etapas más decisivas del programa. El artista se suma al equipo del coach para aportar su visión y ayudarle a tomar algunas de las decisiones más difíciles de la edición.

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