Antena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Esta noche a las 22:00h

Los asesores llegan a La Gran Batalla de La Voz Kids: “Va a ser muy emocionante”

Los coaches de La Voz Kids deberán reducir sus equipos a la mitad en una fase cargada de emoción, tensión y actuaciones decisivas con la ayuda de Melody, Becky G, Leire Martínez y Antoñito Molina.

Edurne y Leire Martínez

Publicidad

Celia Gil
Celia Gil
Publicado:

Arranca una nueva fase en La Voz Kids con La Gran Batalla, una de las galas más exigentes y emocionantes del programa. Después de superar las Audiciones a ciegas, los talents se enfrentarán ahora a batallas decisivas sobre el escenario para intentar seguir avanzando en la competición.

La presión será máxima para los coaches, que deberán tomar algunas de las decisiones más difíciles de la temporada. Al final de esta fase, los equipos quedarán reducidos a la mitad, por lo que cada actuación será determinante: “Va a ser una noche de esas que no se olvidan”, adelantan antes de enfrentarse a una de las galas más intensas de la edición.

Melody se une al equipo de Luis Fonsi

Melody será la encargada de acompañar a Luis Fonsi durante La Gran Batalla. La artista aportará toda su experiencia sobre los escenarios para ayudar al coach puertorriqueño a preparar a sus talents y afrontar unas decisiones especialmente complicadas.

Becky G asesorará a Ana Mena

Ana Mena contará con el apoyo de Becky G en esta nueva fase de la competición. La artista internacional se convierte en una de las grandes incorporaciones de la edición y ayudará a la coach malagueña a sacar la mejor versión de sus artistas.

Leire Martínez acompañará a Edurne

Leire Martínez será la asesora de Edurne en La Gran Batalla. La cantante trabajará junto a la coach para preparar los enfrentamientos y ayudar a los talents a dar el máximo sobre el escenario en una fase donde cada detalle cuenta.

Antoñito Molina, junto a Antonio Orozco

Antonio Orozco contará con la ayuda de Antoñito Molina para afrontar una de las etapas más decisivas del programa. El artista se suma al equipo del coach para aportar su visión y ayudarle a tomar algunas de las decisiones más difíciles de la edición.

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas

Antonella de La Voz Kids

Antonella llega en el último momento y pone el broche de oro a las Audiciones de La Voz Kids

Antena 3 » Programas » La Voz Kids

Publicidad

Programas

En directo, Gran Batalla de La Voz Kids: Los coaches reducen sus equipos a la mitad en la fase más emocionante

En directo, La Gran Batalla de La Voz Kids: los coaches reducen sus equipos a la mitad

Edurne y Leire Martínez

Los asesores llegan a La Gran Batalla de La Voz Kids: “Va a ser muy emocionante”

“Me siento abuelo”: estos han sido los consejos que Mikel Herzog Jr. le ha dado a Martín Savi en su visita a Tu cara me suena

“Me siento abuelo”: estos han sido los consejos que Mikel Herzog Jr. le ha dado a Martín Savi en su visita a Tu cara me suena

¡Lolita, por los suelos! La aparatosa caída que enciende las alarmas en el próximo programa de Tu cara me suena
A las 22.00 horas

¡Lolita, por los suelos! La aparatosa caída que enciende las alarmas en el próximo programa de Tu cara me suena

¡El exoesqueleto robótico! Marron nos muestra cómo es este invento que ya está cambiando vidas
Momento emotivo

Exoesqueleto robótico: Marron nos muestra cómo es este invento que ya está cambiando vidas

“Me queda mucho por demostrar todavía”: las primeras palabras de J Kbello tras ganar como Aerosmith
Contenido exclusivo

“Me queda mucho por demostrar todavía”: las primeras palabras de J Kbello tras ganar como Aerosmith

El gaditano se ha mostrado muy emocionado tras ganar su cuarta gala y asegura que todavía tiene ganas de sorprendernos más.

El menú definitivo para hacer frente a la próxima ola de calor de Karlos y Joseba Arguiñano
Toma nota

El menú definitivo para hacer frente a la próxima ola de calor de Karlos y Joseba Arguiñano

Este conjunto de recetas refrescantes conforma el menú que necesitas para afrontar un caluroso día con energía.

AlaZ brilla en su estreno con un 26,1% y logra un gran impacto en redes sociales: “Espectacular, innovador y muy creativo”

AlaZ brilla en su estreno con un 26,1% y logra un gran impacto en redes sociales: “Espectacular, innovador y muy creativo”

Joseba Arguiñano y Leonor Lavado

Ni uno más, ni uno menos: Joseba Arguiñano desvela los 19 minutos exactos y las 4 fases para un arroz perfecto

¿Han aumentado las bajas laborales entre los jóvenes?: "No somos blandos, somos valientes por priorizar la salud mental"

¿Han aumentado las bajas laborales entre los jóvenes?: "No somos blandos, somos valientes por priorizar la salud mental"

Publicidad