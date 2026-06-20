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¡Cómo le ha dado!

“Me siento de Kill Bill”: el arte de Leonor Lavado con el cuchillo en Cocina abierta de Joseba Arguiñano

El chef le ha pedido a la humorista que pique diferentes verduras, y Leonor ha dejado sorprendido a Joseba.

Joseba Arguiñano y Leonor Lavado

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Julián López
Julián López
Publicado:

Leonor Lavado ha sido la pinche de cocina de Joseba Arguiñano para elaborar un irresistible arroz con carne de conejo y alioli, un plato que se ha cocinado con el ingrediente estrella del humor de Leonor.

arroz con carne de conejo y alioli

Receta de arroz con carne de conejo y alioli, de Joseba Arguiñano

El chef ha puesto a la humorista a picar diferentes verduras, como los pimientos. Mientras Joseba iba explicando los pasos de la receta, así como los beneficios de la carne de conejo, Leonor iba poco a poco picando.

Y cuando Arguiñano ha visto los resultados de Lavado, ha alucinado: “¡Cómo le has dado al cuchillo!”, valoraba el chef ante una Leonor muy orgullosa.

“Aquí me siento de Kill Bill”, ha bromeado la humorista, blandiendo el cuchillo por el aire, un manejo digno de una artista cordobesa. ¡Dale al play al vídeo y no te pierdas este momentazo!

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Penne rigate con chipotle y ricota, de Joseba Arguiñano

Joseba Arguiñano elabora una receta de penne rigate con chipotle y ricota con Eva Soriano

Antena 3 » Programas » Cocina abierta de Joseba Arguiñano

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