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Lolita tranquiliza a María Parrado tras sus nervios sobre el escenario: “Cantar copla es muy difícil”

María Parrrado ha defendido una de sus imitaciones más difíciles en Tu cara me suena y Lolita ha querido calmar sus nervios tras la actuación.

Lolita tranquiliza a María Parrado tras sus nervios sobre el escenario: “Cantar copla es muy difícil”

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Borja Tamayo
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María Parrado se enfrentó a la ardua tarea de ponerse en la piel de la mismísima Isabel Pantoja, dando voz a ‘Un rojo, rojo clavel’. Una copla que se alejaba absolutamente del estilo musical de la concursante: “Es algo que nunca he cantado y la gente por ser andaluza se piensa que es algo que llevas en la sangre”.

Sin embargo, Flo ha sido el primero en hablar para dar el visto bueno a la actuación. De hecho, ha confesado estar “preocupado” por el alto nivel de los concursantes de esta edición, viendo cómo su trabajo como imitador está teniendo más competencia de la esperada.

Lolita también ha querido aplaudir el desempeño de María, reconociendo esos nervios que ha sufrido sobre el escenario: “Estabas muy nerviosa”. No obstante, había una razón de ser; ya que para la cantante “cantar copla la gente se cree que es muy fácil y es muy difícil”.

“Yo tampoco he cantado nunca copla”, reconocía Lolita: “La gente me tacha de folclórica muchas veces y no entiendo por qué, porque yo lo que he cantado toda mi vida han sido baladas”. Así, la propia Lolita tranquilizaba a Parrado para reconocer el enorme valor que ha mostrado en su imitación. Dale play al vídeo de arriba y disfruta de sus palabras de apoyo al completo.

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