Exoesqueleto robótico: Marron nos muestra cómo es este invento que ya está cambiando vidas

La visita de los actores en El Hormiguero no ha dejado indiferente a nadie. Además de una distendida entrevista con Pablo Motos, el equipo de ciencia ha invitado al programa a Guillermo, un chico con una enfermedad rara que le afecta al desarrollo cognitivo y a la movilidad.

Marron ha traído al programa al fundador de un increíble exoesqueleto robótico que facilita la vida de los niños con falta de movilidad. Este invento ayuda a los niños a valerse por sí mismos en situaciones cotidianas, a ser más independientes, y en definitiva, a mejorar su calidad de vida.

Como ofrenda, la empresa fundadora de este exoesqueleto robótico, le ha regalado un ejemplar a Guillermo. Pero, él no es el único que puede tenerlo ya que este invento ya se puede comprar en Europa. ¡Dale al play para revivir este momentazo!

| Añade Antena3 como tu medio de referencia en Google y no te pierdas nada de tus programas y series favoritas