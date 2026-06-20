Momento emotivo
Exoesqueleto robótico: Marron nos muestra cómo es este invento que ya está cambiando vidas
El equipo de ciencia de El Hormiguero ha aprovechado la visita de los actores de Hollywood, Tom Holland y Zendaya, para presentar un nuevo invento que está cambiando vidas.
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La visita de los actores en El Hormiguero no ha dejado indiferente a nadie. Además de una distendida entrevista con Pablo Motos, el equipo de ciencia ha invitado al programa a Guillermo, un chico con una enfermedad rara que le afecta al desarrollo cognitivo y a la movilidad.
Marron ha traído al programa al fundador de un increíble exoesqueleto robótico que facilita la vida de los niños con falta de movilidad. Este invento ayuda a los niños a valerse por sí mismos en situaciones cotidianas, a ser más independientes, y en definitiva, a mejorar su calidad de vida.
Como ofrenda, la empresa fundadora de este exoesqueleto robótico, le ha regalado un ejemplar a Guillermo. Pero, él no es el único que puede tenerlo ya que este invento ya se puede comprar en Europa. ¡Dale al play para revivir este momentazo!
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