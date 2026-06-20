¿El futuro?
Marron sorprende a Pablo Chiapella y JJ Vaquero con su 'autopatín'
El equipo de ciencia ha ideado una tecnología capaz de montar en patinete de manera autónoma.
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Pablo Chiapella y JJ Vaquero han vuelto a demostrar en El Hormiguero que forman un tándem perfecto para el humor. Entre anécdotas disparatadas, bromas constantes y mucha complicidad, ambos han protagonizado una entrevista tan divertida como entretenida.
Después de la entrevista, el equipo de ciencia quiso aprovechar la ocasión de que contaban con la visita de dos cómicos desternillantes para presentarles uno de lo si inventos más bizarros que han creado jamás: un 'autopatín' que funciona solo.
Pese a que no iba tan bien como esperaban, el artilugio ha protagonizado uno de los momentazos de la noche llegando incluso a 'atacar' a los invitados. ¡Revive este momentazo!
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