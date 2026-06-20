¡Líquido mágico! Marron deja boquiabiertos a Tom Holland y Zendaya en El Hormiguero

Tom Holland y Zendaya han vuelto a demostrar en El Hormiguero por qué son dos de los actores más influyentes y seguidos del panorama internacional. La pareja ha repasado su evolución profesional, sus nuevos retos en la industria y el cariño que reciben de fans de todo el mundo.

Tras la entrevista, Marron apareció en el plató dispuesto a sorprender a los invitados. En este momento, el equipo de ciencia ha traído al plató una piscina de 'agua mágica'. Este líquido llamado SIEX NC-1230 es un agente extintor limpio perteneciente a la familia de los compuestos fluorados de carbono oxigenado. A temperatura ambiente se presenta como un líquido incoloro, químicamente estable, con baja reactividad y alta volatilidad controlada.

Marron demostró como se puede incluso sumergir dispositivos electrónicos en él sin que se rompan. "Pero... ¿¡y no se rompe!?", se preguntaba Tom anonadado. ¡Así ha sido este momentazo!

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