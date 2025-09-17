La crítica de Camilo a la inteligencia artificial: "Te puede llevar a errores complicadísimos"

Camilo ha llenado El Hormiguero de alegría y buena energía. El cantante colombiano ha compartido anécdotas personales, momentos musicales y su característica naturalidad que tanto conecta con el público.

En este momento, el artista ha criticado el uso masivo, abusivo y crónico de ChatGPT. El invitado, que le ha dedicado una canción a este tema, ha dicho que hay gente que le pregunta hasta por cuestiones sentimentales y que esto te puede llevar a cometer "errores complicadísimos".

Tanto él, como Pablo Motos han reconocido que esta inteligencia artificial tiene miles de usos, pero que puede ser muy peligroso si no se hace de la manera adecuada. ¡No te pierdas sus palabras!