Disfruta de la entrevista completa a Camilo en El Hormiguero

El artista ha vuelto a encandilar a la audiencia con su dulzura y simpatía en una noche inolvidable.

Camilo ha brillado en El Hormiguero con su espontaneidad y su magnetismo. El artista ha recordado experiencias de su carrera y ha dejado momentazos únicos.

Lo primero de lo que ha hablado ha sido sobre Amaranto, su segunda niña. Tal y como ha contado, él mismo asistió en el parto a Eva Luna, su mujer, viviendo así una de las experiencias más increíbles de su vida: "Algo en mí se transformó", ha dicho.

nacimiento amaranto

También ha habido un momento de reflexión del invitado sobre el uso abusivo de ChatGPT. El colombiano ha criticado el uso abusivo de esta inteligencia artificial asegurando que "te puede llevar a cometer errores complicadísimos.

Además, también ha habido tiempo de disfrutar de su increíble voz en directo. Camilo ha dejado a todos boquiabiertos regalando una increíble actuación en directo, junto a su suegro y su mujer, con la que ha dejado claro el motivo por el que está nominado al Grammy Latino.

El artista ha hablado sobre la peligrosidad del uso abusivo de ChatGPT.

La concursante gallega, sólo una tarde después de su primer 24, ha vivido un duro golpe que le ha hecho ir a rebufo de Manu durante toda la prueba.

