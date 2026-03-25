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Trancas y Barrancas

Los consejos de Carmen Maura para futuros actores: "Durante 20 años fui mi propia representante"

La actriz ha dado sus mejores sugerencias para el futuro de la profesión respondiendo a las divertidas preguntas de las hormigas.

Carmen Maura en El Hormiguero

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Trancas y Barrancas sorprenden a la invitada con su nueva profesión, productores de cine. Las hormigas han pedido a Carmen Maura una serie de consejos para las futuras generaciones del mundo cinematográfico. Uno de los imprescindibles para la actriz es "no llevar guiones al plató".

Los dos protagonistas del programa han seguido con sus divertidas preguntas a la invitada. En una de ellas, Carmen Maura ha contado la anécdota que vivió en una de sus películas de cuando era joven en la que "la gente se pensaba que hablaba pero en verdad no había hablado", ha confesado la actriz.

Uno de los consejos más importantes que ha dado la actriz es "hay que hacer papeles de malo". Carmen Maura ha incidido en lo divertido de los papeles en los que hay que "matar". Trancas y Barrancas han continuado con sus locas cuestiones, la que más ha sorprendido a la invitada ha tratado sobre la relación entre los famosos en fiestas, la actriz ha confesado que "se me nota muchísimo" a la hora de saludar a alguien que no conoce.

Revive en el vídeo de arriba las divertidas preguntas de Trancas y Barrancas a Carmen Maura para ayudar a los jóvenes actores.

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