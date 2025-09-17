Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

El Hormiguero

¡Pura magia! Camilo, Evaluna y Ricardo Montaner interpretan en directo 'Si tuviera que elegir'

El invitado de la noche ha tocado la guitarra en directo y ha cantado un tema lleno de sentimiento y emoción junto a su mujer y su suegro.

Camilo, Evaluna y Ricardo Montaner

Publicidad

Patri Bea
Publicado:

El Hormiguero ha continuado su semana por todo lo alto con la visita de Camilo. El cantante ha vuelto al programa presentado por Pablo Motos para hablarnos del fin de su gira y para recordar algunos de los momentos más importantes de su vida.

Después de recordar algunos de los momentos más importantes de su vida y de hablarnos de su gira por España, Camilo ha recibido la visita en plató de su mujer, Evaluna, y de su suegro, Ricardo Montaner, un cantante de éxito en Latinoamérica con el que asegura tener una relación muy estrecha.

Tocando la guitarra al lado de Pablo Motos, Camilo ha interpretado en directo su último tema, 'Si tuviera que elegir', acompañado de las voces de dos de las personas más importantes de su vida: du mujer y su suegro. ¡Qué momento más bonito nos han regalado los tres!

Antena 3» Programas» El Hormiguero» Entrevistas El Hormiguero

Publicidad

Programas

"El ego es el enemigo natural de la felicidad": la importante reflexión de Pablo Motos que puede marcar nuestras vidas

"El ego es el enemigo natural de la felicidad": la importante reflexión de Pablo Motos que puede marcar nuestras vidas

¡Platos impresionantes! Marron enseña una novedosa técnica de imprimación cerámica

¡Platos impresionantes! Marron enseña una novedosa técnica de imprimación cerámica

"Soy muy bueno en la cocina": Camilo saca sus dotes de chef junto a David de Jorge en El Hormiguero

"Soy muy bueno en la cocina": Camilo saca sus dotes de chef junto a David de Jorge en El Hormiguero

Camilo, Evaluna y Ricardo Montaner
El Hormiguero

¡Pura magia! Camilo, Evaluna y Ricardo Montaner interpretan en directo 'Si tuviera que elegir'

La crítica de Camilo a la inteligencia artificial: "Te puede llevar a errores complicadísimos"
Imperdible

La crítica de Camilo a la inteligencia artificial: "Te puede llevar a errores complicadísimos"

El lapsus de Rosa nada más empezar El Rosco: hasta Roberto Leal tiene que animarla
El Rosco | 17 de septiembre

El lapsus de Rosa nada más empezar El Rosco: hasta Roberto Leal tiene que animarla

La concursante gallega, sólo una tarde después de su primer 24, ha vivido un duro golpe que le ha hecho ir a rebufo de Manu durante toda la prueba.

Manu triunfa con uno de sus poemas más complicados para los invitados de Pasapalabra: “¡Toma ya!”
Mejores momentos | 17 de septiembre

Manu triunfa con uno de sus poemas más complicados para los invitados de Pasapalabra: “¡Toma ya!”

El concursante lo tenía muy difícil para jugar con los nombres y apellidos de este cuarteto de invitados pero, como ha señalado Roberto Leal, “sale de todo”.

Roberto Leal y Juanra Bonet, el dúo más espectacular del Dancing Corner: ¿les saldrá el porté?

Roberto Leal y Juanra Bonet, el dúo más espectacular del Dancing Corner: ¿les saldrá el porté?

Rosa, emocionada tras su primer Rosco de 24 aciertos: “Sabe bien estar cerquita”

Rosa, emocionada tras su primer Rosco de 24 aciertos: “Sabe bien estar cerquita”

"Se emplea para ganar el programa": Yatra confiesa su as bajo la manga para las Audiciones a ciegas

"Se emplea para ganar el programa": Yatra confiesa su as bajo la manga para las Audiciones a ciegas

Publicidad