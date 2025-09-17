El Hormiguero
¡Pura magia! Camilo, Evaluna y Ricardo Montaner interpretan en directo 'Si tuviera que elegir'
El invitado de la noche ha tocado la guitarra en directo y ha cantado un tema lleno de sentimiento y emoción junto a su mujer y su suegro.
El Hormiguero ha continuado su semana por todo lo alto con la visita de Camilo. El cantante ha vuelto al programa presentado por Pablo Motos para hablarnos del fin de su gira y para recordar algunos de los momentos más importantes de su vida.
Después de recordar algunos de los momentos más importantes de su vida y de hablarnos de su gira por España, Camilo ha recibido la visita en plató de su mujer, Evaluna, y de su suegro, Ricardo Montaner, un cantante de éxito en Latinoamérica con el que asegura tener una relación muy estrecha.
Tocando la guitarra al lado de Pablo Motos, Camilo ha interpretado en directo su último tema, 'Si tuviera que elegir', acompañado de las voces de dos de las personas más importantes de su vida: du mujer y su suegro. ¡Qué momento más bonito nos han regalado los tres!
