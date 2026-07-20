Nutriman explica cómo debemos tratar los alimentos antes de cocinarlos para no echarlos a perder

Nutriman nos enseña a no maltratar los alimentos y explica que el ingrediente principal para conseguirlo es el oro líquido: el aceite. Hay que tener cuidado de que no llegue a humear, ya que cuando lo hace pierde sus antioxidantes. Para saber si está a la temperatura adecuada hay un truco muy sencillo: meter un trozo de pan duro en la sartén y comprobar que empieza a freír.

Los yogures no se calientan, son alimentos vivos, según el experto: "Tienen bacterias vivas", y si les damos un golpe de calor, "de un probiótico nos comemos cadáveres de probióticos". Para eso, mejor comer queso. Del mismo modo, cocinar demasiado el brócoli o las acelgas hace que pierdan vitamina C y adquieran un sabor sulfuroso, por lo que lo ideal es prepararlos al vapor.

La carne hay que atemperarla, es decir, dejar que coja temperatura ambiente. ¿Por qué? Porque, si no, se cocina por fuera mientras que por dentro quedaría cruda. Tampoco conviene empezar a pincharla, ya que se escapan todos sus jugos. La sal se echa al final, ni antes ni durante la cocción, porque la carne se queda seca. Y, por supuesto, el arroz se deja cocer en el agua sin removerlo para que no pierda todo el almidón.

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