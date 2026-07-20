Así vivieron los concursantes el lado más desconocido de la gran final de Tu cara me suena 13

La tensión se respiró entre bambalinas mientras los protagonistas afrontaban la última noche de la edición con una mezcla de ilusión, responsabilidad y muchas emociones contenidas.

El making of muestra momentos exclusivos que no se vieron en la gala, reflejando la complicidad del grupo y las reacciones tras el desenlace que coronó a J Kbello como ganador de Tu cara me suena 13.