¿Real o ilusión?

El pique entre Alejandro Amenabar y Julia Peña en El Hormiguero: “Es que lo tomo muy en serio”

El actor ha sido engañado por las ilusiones ópticas que le ha enseñado Trancas en ‘3 tristes dimensiones’

Alejandro Amenábar se broma de los fallos de Julio Peña en el juego de las hormigas: “Es que lo tomo muy en serio”

Luiza Cauduro
Publicado:

En homenaje a la nueva película de Alejandro Amenábar, ‘El Cautivo’. Trancas ha propuesto un juego con algunos de los objetos de la época de Cervantes. El director y el actor Julio Peña han tenido que decidir cuáles eran reales y cuáles eran una increíble ilusión óptica.

Ambos invitados se han tenido que esforzar al máximo y el pique ha sido mayor de lo esperado. "Me lo tomo muy en serio", decía el director que, pese a que tampoco ha conseguido hacer un pleno, se iba imponiendo a su compañero.

Trancas, mientras tanto, se encontraba dándole su toque de humor particular con unas rimas de lo más desternillantes. ¡No te lo pierdas!



