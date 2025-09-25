El pique entre Alejandro Amenabar y Julia Peña en El Hormiguero: “Es que lo tomo muy en serio”

En homenaje a la nueva película de Alejandro Amenábar, ‘El Cautivo’. Trancas ha propuesto un juego con algunos de los objetos de la época de Cervantes. El director y el actor Julio Peña han tenido que decidir cuáles eran reales y cuáles eran una increíble ilusión óptica.

Ambos invitados se han tenido que esforzar al máximo y el pique ha sido mayor de lo esperado. "Me lo tomo muy en serio", decía el director que, pese a que tampoco ha conseguido hacer un pleno, se iba imponiendo a su compañero.

Trancas, mientras tanto, se encontraba dándole su toque de humor particular con unas rimas de lo más desternillantes. ¡No te lo pierdas!