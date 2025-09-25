Antena 3 LogoAntena3
A las 21:45 horas

Hoy, noche de cine en El Hormiguero con la llegada de Álex González

El actor español será el protagonista en una noche que promete risas y emociones fuertes.

Álex González en El Hormiguero

El Hormiguero pone el broche de oro a su semana con la llegada de uno de los actores españoles más reputados: Álex González. El intérprete, que ya ha acudido en numerosas ocasiones al plató, vuelve dispuesto a pasarlo en grande junto a Pablo Motos y las hormigas.

En esta ocasión, Álex nos hablará sobre la nueva película que protagoniza. El invitado detallará cómo ha sido el rodaje y contará, entre risas, algunas de las anécdotas que ha vivido mientras grababa.

Sobre él:

Álex González es un actor madrileño que ha destacado tanto en cine como en televisión. A lo largo de su carrera ha dado vida a personajes muy recordados en series y películas de éxito, consolidándose como uno de los intérpretes más versátiles y populares de su generación. Su talento y su carisma lo han convertido en una figura imprescindible dentro del panorama audiovisual español.

Los integrantes del equipo tienen muy claro en qué quieren invertir el dinero si logran superar la ronda final.

