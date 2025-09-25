Hoy, noche de cine en El Hormiguero con la llegada de Álex González

El Hormiguero pone el broche de oro a su semana con la llegada de uno de los actores españoles más reputados: Álex González. El intérprete, que ya ha acudido en numerosas ocasiones al plató, vuelve dispuesto a pasarlo en grande junto a Pablo Motos y las hormigas.

En esta ocasión, Álex nos hablará sobre la nueva película que protagoniza. El invitado detallará cómo ha sido el rodaje y contará, entre risas, algunas de las anécdotas que ha vivido mientras grababa.

Sobre él:

Álex González es un actor madrileño que ha destacado tanto en cine como en televisión. A lo largo de su carrera ha dado vida a personajes muy recordados en series y películas de éxito, consolidándose como uno de los intérpretes más versátiles y populares de su generación. Su talento y su carisma lo han convertido en una figura imprescindible dentro del panorama audiovisual español.