"Estás en otra zona que no solemos visitar": la experiencia de Esther Cañadas con la meditación y la hipnosis

Esther Cañadas ha deslumbrado en El Hormiguero con su elegancia y carisma. La modelo y actriz ha compartido vivencias personales y profesionales que han cautivado al público.

En esta ocasión, Pablo Motos le ha preguntado a la invitada por su nueva afición: la meditación y la hipnosis. Ella ha asegurado que lleva tiempo haciéndolo y que la clave ha sido encontrar a alguien que le sabe guiar a la perfección.

"Lo uso para potenciar el disfrute", ha dicho ante la atónita mirada del presentador. Esther ha relatado cómo consigue entrar en ese estado y la gran cantidad de beneficios que ha encontrado al hacerlo. ¡Imperdible!