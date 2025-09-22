Antena 3 LogoAntena3
En directoPROGRAMACIÓN TV

Increíble

"Estás en otra zona que no solemos visitar": la experiencia de Esther Cañadas con la meditación y la hipnosis

La top model ha asegurado que se "programa" para cambiar cosas de su vida que no le gustan.

"Estás en otra zona que no solemos visitar": la experiencia de Esther Cañadas con la meditación y la hipnosis

Publicidad

Esther Cañadas ha deslumbrado en El Hormiguero con su elegancia y carisma. La modelo y actriz ha compartido vivencias personales y profesionales que han cautivado al público.

En esta ocasión, Pablo Motos le ha preguntado a la invitada por su nueva afición: la meditación y la hipnosis. Ella ha asegurado que lleva tiempo haciéndolo y que la clave ha sido encontrar a alguien que le sabe guiar a la perfección.

"Lo uso para potenciar el disfrute", ha dicho ante la atónita mirada del presentador. Esther ha relatado cómo consigue entrar en ese estado y la gran cantidad de beneficios que ha encontrado al hacerlo. ¡Imperdible!

Antena 3» Programas» El Hormiguero» Entrevistas El Hormiguero

Publicidad

Programas

"Estás en otra zona que no solemos visitar": la experiencia de Esther Cañadas con la meditación y la hipnosis

"Estás en otra zona que no solemos visitar": la experiencia de Esther Cañadas con la meditación y la hipnosis

Trepidante tira y afloja en El Rosco… ¡y todo se decide en la última jugada de Manu!

Trepidante tira y afloja en El Rosco… ¡y todo se decide en la última jugada de Manu!

El poema más breve de Manu también conquista a los invitados: “Han sido el ‘Colomo’ de la diversión”

El poema más breve de Manu también conquista a los invitados: “Han sido el ‘Colomo’ de la diversión”

Vuelve El 1%: muy pronto, nueva temporada del fenómeno mundial que desafía la lógica
Con Arturo Valls

Vuelve El 1%: muy pronto, nueva temporada del fenómeno mundial que desafía la lógica

Angy Fernández logra para Manu su deseado pleno en La Pista: “Somos una pareja perfecta”
Mejores momentos | 22 de septiembre

Angy Fernández logra para Manu su deseado pleno en La Pista: “Somos una pareja perfecta”

El hilarante fallo de Gonzo con Margarita Robles: “No me da una entrevista en la vida después de esto”
Mejores momentos | 22 de septiembre

El hilarante fallo de Gonzo con Margarita Robles: “No me da una entrevista en la vida después de esto”

El presentador estaba a punto de culminar un pleno en el Una de Cuatro cuando, en su última respuesta, se ha equivocado y ha llenado de risas el plató.

La broma de Manu directa al sevillismo de Roberto Leal: “Es un chiste y una faltada a la vez”
Mejores momentos | 22 de septiembre

La broma de Manu directa al sevillismo de Roberto Leal: “Es un chiste y una faltada a la vez”

El presentador no se veía venir que la conversación sobre las pitayas que cultiva Rocío Madrid iba a tener este giro futbolero.

Pablo López boda

Lorena Vázquez desvela todos los detalles de la boda de Pablo López: "Orozco perdió el vuelo y no pudo asistir"

Martín Pareja-Obregón

La hija de Martín Pareja-Obregón, demandada por su padre: "Todo lo que he dicho es verídico, va a salir perdiendo"

Curro

Pensionistas que cobran más que jóvenes trabajadores: "Es una lástima que la nómina de mis hijas sea menor que mi pensión"

Publicidad