Pedro J. Ramírez, sobre una posible reelección de Pedro Sánchez: "Va ser difícil que haya una democracia"

La semana continúa por todo lo alto con la visita de Pedro J. Ramírez, uno de los periodista más reconocidos de nuestro país, que nos hablará sobre su larga trayectoria profesional y dará su opinión sobre la situación política que se está viviendo actualmente, tanto en nuestro país como de manera internacional.

Uno de los puntos en los que se ha querido centrar es en el estado de la democracia actualmente, refiriéndose principalmente a las acciones de Pedro Sánchez en el gobierno actual.

"Va ser difícil que haya una democracia", ha sido su posición acerca de la posible situación en la que Pedro Sánchez vuelva a salir reelegido como presidente de gobierno.

¿Quieres escuchar toda la entrevista? ¡Corre a darle al play!